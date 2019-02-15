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Новости. Общество
12:41, 15 Февраля 2019

ФОТО: В Петрозаводске выбрали Мисс и Миссис Великая Русь

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Конкурс красоты и таланта прошел в Петрозаводске в День Святого Валентина.

Как указано в паблике мероприятия, конкурс должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью, и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.

К участию в конкурсе "миссис" приглашались девушки от 22 до 45 лет, состоящие в официальном или гражданском браке. К участию в конкурсе "Мисс" приглашались незамужние девушки, не имеющие детей, в возрасте от 16 до 26 лет.

Конкурс длился три месяца. Финал состоялся 14 февраля в Петрозаводске.

"Около 20 претенденток боролись за победу в конкурсе девушек и женщин. В этот вечер на сцене было много конкурсов. Участницы пели, танцевали, демонстрировали свои наряды. На сцене им признавались в любви", - поделился впечатлениями один из зрителей.

Мисс Великая Русь. Карелия стала Екатерина Баландина, а звание миссис получила Юлия Степанова. 

Фото смотрите здесь.

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Комментарии

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User
2019-02-15 13:32:55
Почему бы не назвать конкурс, к примеру, "Красивая Карелия", раз уж он проходит в ПТЗ? Никак не можем без скрепного вяличия?
однозначно
2019-02-15 13:23:57
Дуры пронумерованные. Зачетные на яхтах английские языки учат.
Евгений
2019-02-15 13:07:13
Ну, вот - хорошие новости :)
sim22
2019-02-15 12:46:05
Красивые тетки, ничего против не скажешь!
Гость
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