ФОТО: В Петрозаводске выбрали Мисс и Миссис Великая Русь

Конкурс красоты и таланта прошел в Петрозаводске в День Святого Валентина.

Как указано в паблике мероприятия, конкурс должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью, и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.

К участию в конкурсе "миссис" приглашались девушки от 22 до 45 лет, состоящие в официальном или гражданском браке. К участию в конкурсе "Мисс" приглашались незамужние девушки, не имеющие детей, в возрасте от 16 до 26 лет.

Конкурс длился три месяца. Финал состоялся 14 февраля в Петрозаводске.

"Около 20 претенденток боролись за победу в конкурсе девушек и женщин. В этот вечер на сцене было много конкурсов. Участницы пели, танцевали, демонстрировали свои наряды. На сцене им признавались в любви", - поделился впечатлениями один из зрителей.

Мисс Великая Русь. Карелия стала Екатерина Баландина, а звание миссис получила Юлия Степанова.

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