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Новости. Криминал
17:40, 06 Февраля 2018
фото: отдел Росгвардии по Карелии

ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков

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В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в наркопреступлениях.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, стражи порядка обратили внимание на странного молодого человека во время патрулирования участка, занятого преимущественно гаражами и складами. Парень ходил от гаража к гаражу и вел себя подозрительно.

"Понаблюдав некоторое время, росгвардейцы приняли решение задержать гражданина. Он попытался убежать, но это не удалось", - отметили в ведомстве. 


фото: отдел Росгвардии по Карелии

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

"При обследовании места преступления обнаружены "закладки", сделанные злоумышленником", - сообщили в Росгвардии. 

Возбуждено 5 уголовных дел по статье 228 прим.1 УК РФ.

"У подозреваемого, 18-летнего петрозаводчанина, изъято 25 граммов наркотических средств – амфетамина и мефедрона", - заключили в ведомстве.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-02-06 19:44:43
Ну всё, теперь заживём. Спасибо!
циник
2018-02-06 18:10:33
Ну, а чем еще заниматься в богоспасаемой и встающей с колен?
Гость
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