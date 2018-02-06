ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в наркопреступлениях.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, стражи порядка обратили внимание на странного молодого человека во время патрулирования участка, занятого преимущественно гаражами и складами. Парень ходил от гаража к гаражу и вел себя подозрительно.

"Понаблюдав некоторое время, росгвардейцы приняли решение задержать гражданина. Он попытался убежать, но это не удалось", - отметили в ведомстве.



фото: отдел Росгвардии по Карелии

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

"При обследовании места преступления обнаружены "закладки", сделанные злоумышленником", - сообщили в Росгвардии.

Возбуждено 5 уголовных дел по статье 228 прим.1 УК РФ.

"У подозреваемого, 18-летнего петрозаводчанина, изъято 25 граммов наркотических средств – амфетамина и мефедрона", - заключили в ведомстве.