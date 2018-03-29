09:27, 29 Марта 2018
ФОТО: В Петрозаводске загорелись игрушки, принесенные в память о погибших на пожаре в Кемерово
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У "камня скорби" на Онежской набережной у Ротонды ночью произошел пожар.
Минувшей ночью загорелись игрушки и цветы у "камня скорби", которые петрозаводчане принесли в память о погибших на пожаре в Кемерово, сообщается в паблике "Живой Петрозаводск".
Напомним, в минувшую среду 28 марта в Петрозаводске тысячи людей пришли почтить память погибших на страшном пожаре в Кемерово. Горожане принесли игрушки, шоколадки, цветы, бумажных журавликов и огромное количество белых шаров.
По завершении акции "камня скорби" не было видно, а люди в течение двух часов все подходили на набережную и подходили. Наш фоторепортаж с этой акции вы можете посмотреть здесь.
Многие плакали, прижимая к себе своих детей.
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