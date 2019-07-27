ФОТО: В Сегеже установили памятник медсестрам Карельского фронта

В сквере около главного здания Центра культуры и досуга в Сегеже торжественно открыли памятник "Медицинская сестра", посвященный подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, сообщает правительство Карелии.

Символично, что памятник появился именно в Сегеже, бывшем прифронтовом городе. В годы войны город бумажников был основным узлом госпитальной службы 32-й армии карельского фронта. В Сегеже и окрестностях работали 16 военных госпиталей. Они располагались в здании управления Сегежского ЦБК, Доме культуры, школе, поликлинике, Центральной районной больнице. В доме, где сейчас расположен Центр культуры и досуга, был госпиталь №1088.

С предложением установить в Сегеже памятник медсестрам Карельского фронта в 2018 году к заместителю Секретаря Совета безопасности РФ, заместителю руководителя Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашиду Нургалиеву обратились местные общественники. Это решение было поддержано, был проведён большой объем работ по благоустройству сквера, подготовлен фундамент, соответствующий всем техническим требованиям для бронзового памятника весом около трех тонн.

Памятник изготовлен в авторской мастерской Народного художника России Салавата Щербакова, автора таких известных монументальных композиций, как Памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, памятники императору Александру I, князю Владимиру Великому, конструктору Сергею Королёву, оружейнику Михаилу Калашникову в Москве, маршалу Александру Василевскому в Хабаровске, президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Баку.

На открытие памятника, которое прошло вчера в рамках празднования 75-летия Сегежи и 80-летия Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, собрались ветераны, юнармейцы, жители города.

Открывая церемонию, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что памятник устанавливается именно в Сегеже как дань памяти погибших в трагедии 12 февраля 1942 года в поселке Петровский Ям Сегежского района. Той ночью под белым флагом с крестом были расстреляны 37 медработников и раненых полевого подвижного госпиталя.

"Возведение памятника – это благодарность добросовестному труду наших медицинских сестер, самопожертвования во имя других людей, - сказал Артур Парфенчиков. - Профессия медсестры и сегодня не знает праздников и выходных, требует знаний, терпения, мужества, чуткости и душевной щедрости. Ведь в руках медсестры – самое дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь человека".

С поздравлениями также выступили заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, депутат Госдумы России Валентина Пивненко.

Завершилась церемония минутой молчания, оружейным салютом под звуки гимна России и возложением цветов к памятнику.