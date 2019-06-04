ФОТО: В Суоярви неизвестные утопили щенков на пляже

Жители Суоярви обнаружили трупы собак на местном пляже и считают, что животные были утоплены.

В паблике "Подслушано в Суоярви" размещены фотографии, на которых зафиксированы тела мертвых щенков, брошенных в воду. Рядом с трупами животных в водоеме находится куртка, в которую могли быть завернуты принесенные туда животные.

"Люди поступают хуже зверей. Утопили щенков прямо рядом с берегом на пляже", - написал автор поста.

В комментариях местные жители сообщают, что это уже не первый случай убийства щенков в городе.

"Такие же плавают около трубы в озере у ДК", - пишет одна из участниц обсуждения.