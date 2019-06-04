ФОТО: В Суоярви неизвестные утопили щенков на пляже

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Жители Суоярви обнаружили трупы собак на местном пляже и считают, что животные были утоплены.
В паблике "Подслушано в Суоярви" размещены фотографии, на которых зафиксированы тела мертвых щенков, брошенных в воду. Рядом с трупами животных в водоеме находится куртка, в которую могли быть завернуты принесенные туда животные.
"Люди поступают хуже зверей. Утопили щенков прямо рядом с берегом на пляже", - написал автор поста.
В комментариях местные жители сообщают, что это уже не первый случай убийства щенков в городе.
"Такие же плавают около трубы в озере у ДК", - пишет одна из участниц обсуждения.
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