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Новости. Общество
11:04, 30 Января 2018

ФОТО: В центре Петрозаводска будет работать новый светофор

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Дополнительная "стрелка" появится на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской.

Как сообщил руководитель управления городского хозяйства и транспорта петрозаводской администрации Андрей Бекелев на комиссии по безопасности дорожного движения, на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя светофорный объект будет работать по-другому.

В эту субботу на перекрестке заработает новый светофор с дополнительной секцией. Новая зеленая "стрелка" позволит водителям, двигающимся снизу улицы Гоголя, быстрее поворачивать налево, в сторону Комсомольского проспекта.

Сейчас "долгий" сигнал этого светофора провоцирует значительные пробки как на Гоголя со стороны центра, так и на Красноармейской от железнодорожного вокзала. По словам Бекелева, ситуация усугубилась, когда по Гоголевскому мосту пошел общественный транспорт. Возможно, новый светофор позволит значительно разгрузить перекресток.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2018-01-30 18:20:26
А с моста налево не нужна стрелка?то же самое,одна машина успевает проехать....
Беня
2018-01-30 18:47:57
andruh, судя по фотке там обе срелки будут
David
2018-01-30 13:09:57
Развязку нормальную надо строить! Что толку от вашего моста, если поток транспорта упирается в светофор?!
Гость
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