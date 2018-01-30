ФОТО: В центре Петрозаводска будет работать новый светофор

Дополнительная "стрелка" появится на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской.

Как сообщил руководитель управления городского хозяйства и транспорта петрозаводской администрации Андрей Бекелев на комиссии по безопасности дорожного движения, на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя светофорный объект будет работать по-другому.

В эту субботу на перекрестке заработает новый светофор с дополнительной секцией. Новая зеленая "стрелка" позволит водителям, двигающимся снизу улицы Гоголя, быстрее поворачивать налево, в сторону Комсомольского проспекта.

Сейчас "долгий" сигнал этого светофора провоцирует значительные пробки как на Гоголя со стороны центра, так и на Красноармейской от железнодорожного вокзала. По словам Бекелева, ситуация усугубилась, когда по Гоголевскому мосту пошел общественный транспорт. Возможно, новый светофор позволит значительно разгрузить перекресток.