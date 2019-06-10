ФОТО: В центре Петрозаводска ремонтируют дороги ночью и днем

В Петрозаводске начались работы по асфальтированию улицы Красноармейской и "ямочный" ремонт в Сулажгоре, сообщили в администрации города.

В столице Карелии продолжается реализация масштабного ремонта магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступили к оборудованию выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейской. Ранее там были выполнены фрезерование дорожного полотна и подготовка к укладке нового асфальта.



администрация Петрозаводска

Одновременно с этим продолжается удаление верхнего слоя покрытия на улице Шотмана, ведется подготовка к асфальтированию тротуаров по нечетной стороне улицы.



администрация Петрозаводска

В ночь с 11 на 12 июня предусмотрено устройство верхнего слоя асфальта на Красноармейской улице.

Одновременно с этим продолжается этап "ямочного" ремонта дорог, сотрудники ИП Мосоян Р.С. приступают к разборке поврежденных участков дорожного покрытия на улице Жуковского и в районе Северной Точки.

Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты.