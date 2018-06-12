ФОТО: Вандалы громят урны в парке "Беличий остров"

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В Петрозаводске неизвестные вандалы переворачивают урны в парке "Беличий остров", расположенном на Кукковке.
Посетители парка "Беличий остров" на Кукковке обнаружили, что неустановленные лица переворачивают там тяжелые урны.
"Перевёрнутая урна в парке "Беличий остров"! Она тяжёлая. Что двигало людьми, если их можно так назвать, неясно",- публикует слова очевидца сообщество "Подслушано в ПТЗ I Петрозаводск".
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