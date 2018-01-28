ФОТО, ВИДЕО: "К финишу у всех язык на плечо"

В Карелии проходят Международные соревнования по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".

В Петрозаводске проходят Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции в статусе этапа Кубка Мира по ездовому спорту. В этом году в соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, Финляндии и Швеции. Карелию в гонках представляют спортсмены из Беломорска, поселков Новая Вилга, Кудама и Сопоха.

После церемонии открытия был дан массовый старт участников на упряжках по 4 собаки – такая дисциплина появилась на гонках впервые. Ее особенность заключается в том, что все упряжки стартуют одновременно, это очень зрелищно, однако требует отличной подготовки собак и совершенного владения упряжкой. Гонщики уже сразились в МИДе (на средней дистанции), кроме того, программа предусматривает спринт на 6 км и 10 км.

"Главное впечатление о гонок - лужи и грязь, - передает наш корреспондент с места событий. - На старте собаки радостно лают, гонщики улыбаются, а к финишу у всех язык на плечо. Все ругают погоду и трассу, - сложно при плюсовой температуре. Всё тает, в снег местами можно провалиться по колено, собакам жарко. Лично у меня после нескольких часов на гонках ботинки были полны воды".

Несмотря на сложности из-за погоды, для гостей и зрителей соревнований организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. В зрительской зоне гостей ждут сувенирные лавки, фотозона с легендарной собакой Черке, которая побывала в полярной экспедиции с путешественниками Федором Конюховым и Виктором Симоновым, общение с другими собаками-участниками соревнований. В кафе можно отведать вкусные карельские чаи со сладостями, в шатре согреться у костра.

Корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов сделал замечательный фоторепортаж с соревнований.

Смотрим фото и видео.