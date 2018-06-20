ФОТО, ВИДЕО: Как жители Питкяранты встали "на защиту родины против беспощадной оптимизации"

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Новости. Общество
17:29, 20 Июня 2018

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Корреспондент "Столицы на Онего" побывала в Питкяранте на митинге против оптимизации социальной сферы.

Вечером 19 июня, в преддверии митинга в Питкяранте высадился "десант" карельских чиновников: министр здравоохранения Карелии Марина Швец, министр культуры Алексей Лесонен, министр образования Александр Морозов и заместитель премьер-министра правительства республики, куратор района Игорь Корсаков. После "бунта" в соцсетях, который устроили жители Питкяранты, выступающие против оптимизации социальной сферы, они были призваны обсудить острые городские проблемы: закрытие родильного отделения в районной больнице, прекращение набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа и приостановку работы Дома культуры. На встрече каждый из "профильных" министров рассказал, каким образом решается тот или иной вопрос. И можно сказать, что представителям власти, ответственным за пресловутую оптимизацию, пришлось несладко на этом мероприятии. 

После встречи обсуждения продолжились на митинге и перенеслись на крыльцо закрытого Дома культуры. Народу значительно прибавилось – люди приходили с детьми, несли плакаты, держали в руках самодельные флажки.

Вначале инициаторы митинга зачитали резолюцию, направленную в адрес президента Путина, премьера Медведева и главы Карелии Парфенчикова.

"Наш город восстал из руин после Великой Отечественной войны. Он – наследство огромного труда наших предшественников – родителей и дедов. Мы, граждане России, жители Питкяранты, считаем своим долгом встать на защиту своей родины от беспощадной оптимизации социальных объектов медицины, образования и культуры нашего города. Мы за сохранение наследия наших предков. Поэтому сегодня, 19 июня 2018 года, мы вышли на митинг открыто заявить о своем праве, и будем отстаивать его в последующем до полного выполнения наших требований", - сказано в резолюции.

Чтобы подписаться, люди встали в очередь. В итоге к окончанию митинга было собрано примерно 1,7 тысячи "живых" подписей, еще около тысячи человек подписались под электронным письмом.

Подробнее – читайте в нашем репортаже с места событий.

Фото - здесь.

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