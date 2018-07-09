ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей

На Древлянке на месте несанкционированного рынка посадили кусты.

В минувшую субботу, 7 июля, на Древлянке, на Лососинском шоссе, у дома №25, где ранее располагался несанкционированный рынок и велась незаконная торговля, сотрудники коммунальной службы города создали газоны и высадили кусты.

Теперь благодаря решительным действиям мэрии вместо грязи, мусора и ящиков с продукцией сомнительного качества горожане видят ухоженный газон и благоустроенную пешеходную дорожку.

Напомним, масштабный межведомственный рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Петрозаводске в минувшую пятницу, 6 июля.

Сотрудники администрации, МУП "Автоспецтранс", полиция и ГИБДД пресекли деятельность на Древлянке, на Лососинском шоссе, 25. Проверяющие пришли с проверкой в самый разгар рабочего дня, когда бойка шла незаконная торговля.

Субъектам незаконной торговли был предъявлен приказ о проведении оперативных мероприятий и кадастровая карта Петрозаводска, подтверждающая, что участок, на котором осуществляется торговля, является территорией общего пользования, вести торговую деятельность на нем без разрешения администрации запрещено.

По итогам рейда незаконно занятая городская территория была освобождена от приспособлений, используемых для торговли: ящиков, столов, досок и прочего мусора.