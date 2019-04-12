ФОТО: Вместо снесенного ларька на проспекте Карла Маркса появился новый павильон

В Петрозаводске на месте демонтированного остановочного комплекса с торговым ларьком компании "Зодиак" появился новый павильон.

Напомним, в мае прошлого года власти Петрозаводска потребовали от владельца "самовольно установленного павильона ожидания транспорта с торговым киоском, расположенного в районе дома №12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок". Как можно предположить, на эту постройку не было никаких разрешительных и правоустанавливающих документов. После этого торговый павильон был снесен.

На днях на этом же самом месте появился новый застекленный павильон серого цвета. Торговля в нем пока не ведется.