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Новости. Общество
08:20, 12 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: Вместо снесенного ларька на проспекте Карла Маркса появился новый павильон

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В Петрозаводске на месте демонтированного остановочного комплекса с торговым ларьком компании "Зодиак" появился новый павильон.

Напомним, в мае прошлого года власти Петрозаводска потребовали от владельца "самовольно установленного павильона ожидания транспорта с торговым киоском, расположенного в районе дома №12 по пр. К. Маркса, добровольно произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок". Как можно предположить, на эту постройку не было никаких разрешительных и правоустанавливающих документов. После этого торговый павильон был снесен.

На днях на этом же самом месте появился новый застекленный павильон серого цвета. Торговля в нем пока не ведется.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2019-04-12 08:56:30
Остановочные павильоны мэрия еще нигде вместе снесенных не установила. И Союзпечати снесла - теперь ручку или газету не купить.
12345
2019-04-12 08:27:30
А от дождя как укрыться людям, ожидающим транспорт?
User
2019-04-12 09:52:30
12345, в застекленном павильоне, видимо.
ppppp
2019-04-12 09:00:27
12345, зонтики открыть )))
Dredd
2019-04-12 08:58:21
12345, у нас южный регион. Дождь и снег у нас редкость, зачем нам укрываться?
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