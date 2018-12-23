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Новости. Общество
13:00, 23 Декабря 2018
фото: Михаил Утриш

ФОТО: Жители Карелии восстановили голубятню на месте съемок фильма "Любовь и голуби"

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Житель Медвежьегорска восстановил голубятню на том же месте, где снимался фильм.

Режиссер Владимир Меньшов, проезжая на машине мимо Медвежьегорска, остановился на берегу реки Кумсы и был пленен красотой этих мест. Он решил задействаовать эту местность для съемок фильма "Любовь и голуби".

Фильм снимали в доме Елизаветы Санталайнен.

Голуби были привезены  из Москвы. Снимать полеты птиц приходилось с вертолета над Див-горой, напротив знаменитого дома главных героев, да так, чтобы линии электропередач не попали в кадр.


Кадр из фильма

Хозяин дома восстановил голубятню. Можно наблюдать свходство с кадрами из фильма.

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