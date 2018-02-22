ФОТО: Женские экипажи ДПС поздравили водителей Петрозаводска с 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества на улицах Петрозаводска несли службу экипажи ДПС, состоящие исключительно из представительниц прекрасного пола, сообщает МВД Карелии.

Сотрудницы Госавтоинспекции останавливали водителей-мужчин, поздравляли с праздником и "проверяли по базам".



фото: МВД Карелии

"Если у водителя не имелось неоплаченных штрафов, ему вручали в подарок световозвращающий жилет", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, инспекторы напоминали водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также о грядущих изменениях в законодательстве.



фото: МВД Карелии

"18 марта 2018 года в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения. Теперь в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одет в куртку или жилет с полосками из световозвращающего материала", - сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что акция вызвала положительные эмоции у водителей.