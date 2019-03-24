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Новости. Общество
10:00, 24 Марта 2019
фото: "Подслушано в Сортавала" (Вконтакте)

ФОТО: Жители Карелии обвиняют хозяев сетевого магазина в свинстве

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В Сортавале местные жители возмущены складированием мусора на территории, на которой располагается сетевой магазин.

Жители Сортавалы недовольны обилием мусора на территории магазина, расположенного по адресу ул. Бондарева,11. Об этом сообщает паблик "Подслушано в Сортавала" в соцсети "Вконтакте".

"Что за свинство, неуважение к окружающей природе. Устроили такое уродство, позор и бардак. Директор и продавцы Пятерочки по Бондарева,11, вы вообще видите это? Вы вечно стоите и курите в этой помойке, самим-то не противно?", - возмущается автор поста.

Местный житель намерен подать официальную жалобу в связи с отсутствием уборки на территории рядом с магазином.

"Три дня вам - это все убрать; во вторник документы будут в СЭС и прокуратуре", - обещает автор сообщения в Сети.

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Комментарии

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2019-03-24 11:00:30
ну и где роспотребнадзор, роспироднадзор?
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