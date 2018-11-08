ФОТО: Жители Петрозаводска завалили мусором территорию у памятника первой маёвке

Жители столицы Карелии жалуются на завалы мусора на территории памятного места, где в 1906 году проходила первая маевка рабочих Петрозаводска.

В сквере у ДК Железнодорожников на Первомайском проспекте коммунальные службы не убирают мусор. На территории памятного места разбросаны отходы.

"Еще весной все было убрано, поставлены новые скамейки, увезен весь мусор. Уже который день горожане видят переполненные урны, разбросанные вокруг пакеты, бутылки, пластиковые стаканчики, консервные банки. А ведь когда-то в этом месте больше века назад прошел первый митинг рабочих, в честь которого впоследствии Петроградский тракт был переименован в Первомайский проспект. Визитная карточка нашего проспекта и в таком состоянии. Печально", - сообщает читательница "Столицы на Онего".

"Понятно, что среди нас всегда найдутся люди, которые будут не доносить пакеты с отходами до мусорных баков, и субъекты, которые будут распивать в сумерках на лавочках, оставляя за собой бутылки и стаканчики. Но ведь кто-то должен убирать мусор из урн около памятников истории! Или уже нет?", - возмущается жительница Петрозаводска.