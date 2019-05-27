ФОТО: Жители Сегежи завалили мусором могилы на местном кладбище

В Карелии жители Сегежи откопали могилу под слоем мусора во время проведения уборки на местном кладбище.

В Сегеже завалено мусором кладбище. Об этом в Сети рассказала местная жительница. Она провела уборку рядом с могилами своих родственников. Рассказ опубликован в сообществе "Сегежа online..." в соцсети "Вконтакте".

Автор поста возмутилась тем, что в итоге под горой мусора она обнаружила могилу.

"Более 10 мешков мусора, не считая досок и веток! Что же мы за люди!!! Большая часть ходит в церковь, носит красивые и дорогие кресты, и тут же гадят! Тогда что стоит ваша вера? Но самое главное, что под всей этой свалкой мы обнаружили могилу! А вы туда ногами и весь свой мусор! Конечно! Ведь главное, чтобы у себя было чистенько, а что у других-это не волнует! Будьте людьми, а не свиньями!", - написала местная жительница (ред. - орфография и пунктуация сохранены).

Автор поста утверждает, что сделала снимки уже на заключительной стадии уборки территории.