ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска

Пассажиры жалуются на состояние и обслуживание в международном аэропорту "Петрозаводск".

"Картина там такая - идет ремонт, приезжающие пассажиры не могут припарковать автомобили, идут по грязной разбитой дороге с сумками, чемоданами. Чемоданы на колесах просто там не возможно катить, "Камазы" стоят на дороге-подъезд к аэропорту", - сообщает один из пассажиров.

"Подруга моя прилетела сегодня в международный аэропорт "Петрозаводск". Полчаса ждали выгрузки багажа на улице в холод и под дождём, а потом волокли чемоданы по грязи", - пишет другой пассажир.

По словам журналиста известной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридриха Шмидта, который вылетал сегодня в Москву, худшего аэропорта и отношения к людям своей страны он еще не видел.