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Новости. Общество
12:30, 31 Июля 2019

ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска

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Пассажиры жалуются на состояние и обслуживание в международном аэропорту "Петрозаводск".

"Картина там такая - идет ремонт, приезжающие пассажиры не могут припарковать автомобили, идут по грязной разбитой дороге с сумками, чемоданами. Чемоданы на колесах просто там не возможно катить, "Камазы" стоят на дороге-подъезд к аэропорту", - сообщает один из пассажиров.

"Подруга моя прилетела сегодня в международный аэропорт "Петрозаводск". Полчаса ждали выгрузки багажа на улице в холод и под дождём, а потом волокли чемоданы по грязи", - пишет другой пассажир.

По словам журналиста известной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридриха Шмидта, который вылетал сегодня в Москву, худшего аэропорта и отношения к людям своей страны он еще не видел.

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Комментарии

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Ded
2019-07-31 12:59:41
Туристическая Мекка!
Sergey
2019-07-31 12:59:34
Что нам хорошо, то немцу смерть! :)
однозначно
2019-07-31 12:52:43
Нефиг шастать. Не нравится - пусть убирается в свою германию к мигрантам. Они научат его родину любить
Нюра
2019-07-31 12:50:08
Что тут удивляться , так в Карелии везде , и ничего , как то живём .
zanoza
2019-07-31 12:49:48
Хотели как лучше, а вышло как всегда :) Решили совместить не совместимое -и ремонт, и полёты в штатном режиме.
Копатыч
2019-07-31 12:36:00
Пусть обратится в ВК к главе. Там ему объяснят как Родину любить.
Гость
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