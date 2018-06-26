ФОТОФАКТ: Обочины дороги по пути в деревню Суйсарь завалены мусором

Жители Карелии пожаловались в Сети на заваленные мусором обочины дороги в Прионежье.

"Люди, что с вами? Ну видите, что кидать мусор уже не куда? Так зачем же сверху сваливать? И это всего лишь за весну и лето. Жалко матушку-природу. А ведь рядом еще озеро… Эххх. Недалеко от деревни Суйсарь", - пишут очевидцы в паблике "Подслушано в Птз|Петрозаводск".