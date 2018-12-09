ФОТОФАКТ: У "Макси" эвакуируют припаркованные машины

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Водители игнорируют запрет парковки вдоль торгового центра «Макси» - эвакуатор работает там чуть ли не каждый день.
В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появились очередные фотографии того, как принудительно вывозят эвакуатором автомобили, припаркованные у торгового центра "Макси".
Напомним, что несколько месяцев назад на этом участке улицы Андропова запретили остановку и парковку машин за исключением небольшого кармана у входа в Макдональдс.
Однако водители массово игнорируют запрет, и практически каждый день здесь работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.
Добавим, что работа эвакуатора обходится владельцам машин в 2 800 рублей, а за штрафстоянку нарушителю придется заплатить около 90 рублей в час. Плюс штраф за несоблюдение ПДД.
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