ФОТОФАКТ: У "Макси" эвакуируют припаркованные машины

Водители игнорируют запрет парковки вдоль торгового центра «Макси» - эвакуатор работает там чуть ли не каждый день.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появились очередные фотографии того, как принудительно вывозят эвакуатором автомобили, припаркованные у торгового центра "Макси".

Напомним, что несколько месяцев назад на этом участке улицы Андропова запретили остановку и парковку машин за исключением небольшого кармана у входа в Макдональдс.

Однако водители массово игнорируют запрет, и практически каждый день здесь работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

Добавим, что работа эвакуатора обходится владельцам машин в 2 800 рублей, а за штрафстоянку нарушителю придется заплатить около 90 рублей в час. Плюс штраф за несоблюдение ПДД.