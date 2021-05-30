Фотограф Карелии показал пожар в гостинице "Северная" с высоты птичьего полета (ФОТО и ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин снял пожар в гостинице "Северная" с квадрокоптера, чтобы показать МЧС очаги возгорания.

«Горит одна из старейших гостиниц Петрозаводска и Карелии. Визитная карточка всех туристских справочников и брошюр по отдыху в Карелии, - написал Илья Тимин. - Сверху были видны очаги пламени, информацию в реальном времени показали начальнику спасработ, возможно это помогло в корректировке пожаротушения».

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере гостиницы на 4 этаже.

На месте происшествия работает 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек эвакуировано.

В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь, дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работает с оперштабом и размещает на своей странице оперативную информацию.

Ранее сообщалось, что посмотреть, как идет ликвидация пожара в гостинице «Северная», можно по камерам компании «Сампо.ру».

Очевидцы сняли пожар на видео.