Фотограф снял, как Петрозаводск переживает "карантинную неделю" (ФОТО)

Виды Петрозаводска в начале "карантинной недели" запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как выглядит Петрозаводск после введения Парфенчиковым жестких ограничительных мер, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса. Одной из таких мер стали "карантинные каникулы" - с 28 марта по 5 апреля.

Фотограф увидел закрытые кафе, опустевшие улицы, людей с сумками у вокзала, доставщика суши и одиноких прохожих на набережной...



Напомним, что глава Карелии Артур Парфенчиков 27 марта выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

Здесь ограничение торговли, и рекомендации пожилым людям по времени посещения магазинов, и временная приостановка работы общественного транспорта, закрытие парикмахерских, салонов красоты, солярии, саун и бань.



Какие еще кадры Петрозаводска в период коронавируса успел сделать фотограф, смотрите здесь.