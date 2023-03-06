Фотограф запечатлел яркое полярное сияние на севере Карелии (ФОТО)

Чудесное явление застало астрофотографа на трассе возле поселка Лоухи.
Великолепные фото полярного сияния были опубликованы в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».
«Динамичные небесные краски заставили замечательного астрофотографа Михаила Реву остановиться вдоль трассы, чтобы запечатлеть сияние», — написали в группе.
По словам автора, фото были сделаны в ночь на 23 февраля недалеко от поселка Лоухи.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание