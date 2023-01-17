Фотограф запечатлел полярное сияние на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Красивейшее природное явление осветило ночное небо над Онежским озером.
Удивительную красоту — полярное сияние — зафиксировал карельский фотограф Игорь Подгорный.
«В ночь перед Великим постом. Полярное сияние в Петрозаводске в ночь с 26 на 27 февраля», — подписал автор свое фото.
Напомним, сейчас на Земле продолжает бушевать мощная магнитная буря.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание