Фотограф запечатлела в Карелии брутального козла Кондратия

Анна Азаренок опубликовала в своей фотогалерее сурового Кондратия.
Фотограф, снимающий природу, птиц и животных, поделилась со своими подписчиками в соцсети фото козла. Брутальный Кондратий с удовольствием позировал Анне Азаренок. Его портрет занял достойное место в галерее фотохудожницы.
Ранее сообщалось, козел гуляет по городу бумажников в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание