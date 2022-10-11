Фотограф запечатлела в Карелии брутального козла Кондратия

Анна Азаренок опубликовала в своей фотогалерее сурового Кондратия.

Фотограф, снимающий природу, птиц и животных, поделилась со своими подписчиками в соцсети фото козла. Брутальный Кондратий с удовольствием позировал Анне Азаренок. Его портрет занял достойное место в галерее фотохудожницы.

Ранее сообщалось, козел гуляет по городу бумажников в Карелии.