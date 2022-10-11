Козел гуляет по городу бумажников в Карелии (ВИДЕО)

В Кондопоге очевидцы сняли на видео разгуливающего по центру города козла.
Видео разгуливающего по городу животного появилось в паблике «Подслушано в Кондопоге».
Парнокопытное бодро семенило по перекрестку улиц Пролетарской и Советов в самом центре города бумажников, заставляя прохожих искать спасение на другом краю тротуара.
Ранее глава Минсельхоза поручил заняться получением семени баранов-производителей в Карелии.
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