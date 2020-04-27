890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ 5
27.04.2020 17:20
Жители карельского Приладожья требуют восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное 3
27.04.2020 15:03
В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения
Новое
Сегодня 10:20
Обрушившийся потолок насмерть придавил жителя Карелии
27.04.2020 16:57
Управление Роспотребнадзора Карелии инициирует проверку правоохранительными органами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петрозаводске 10
27.04.2020 15:48
Виталий Красулин: "Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно" 4
27.04.2020 16:15

Фоторедактор – удобный помощник в получении идеальных снимков

Новости. Экономика
07:15, 28 Апреля 2020
Загрузка...

Для многих людей фотография является не просто досуговым развлечением, а самым настоящим хобби.

При этом к искусству отображения на снимках окружающего мира здесь часто примешивается и желание поработать над полученными изображениями с помощью специальных инструментов. Последние позволяют что-то подкорректировать, что-то убрать, а что-то и добавить, благодаря чему в целом получается идеальная, с точки зрения конкретного человека, картинка. И здесь на выручку приходят такие продукты, как профессиональный редактор фото ФотоМАСТЕР, способные заинтересовать своими возможностями не только любителей, но и опытных представителей сферы. Широкий функционал позволяет обрабатывать любые природные и искусственно созданные объекты, животных, лица людей и многое другое.

Для полноценного использования профессионального помощника достаточно скачать его к себе на компьютер: предусмотрена совместимость со всеми версиями Windows. Но также подобное предложение можно сразу приобрести себе в личное пользование на приемлемых условиях. Продукт отличается интуитивно понятным интерфейсом, благодаря чему справиться с ним способен даже начинающий фотограф, неопытный в деле использования таких вспомогательных инструментов. Предварительно можно на сайте редактора пройти небольшой инструктаж, позволяющий узнать обо всех базовых опциях. С деталями работы удастся самостоятельно разобраться на практике, выделив на это немного своего времени. При наличии должной сноровки даже достаточно сложная обработка одного снимка будет в будущем занимать лишь несколько минут, а при использовании автоматических настроек лишь несколько секунд.

Для начала работы непосредственно с каким-либо снимком следует сначала открыть его в редакторе, а затем выбрать направление, в котором предстоит работа. Все базовые кнопки видны сразу на экране, а при переходе внутрь них открывается очень широкое разнообразие инструментов, буквально под любые задачи. Здесь можно очень точно настраивать геометрию изображения, работать с оттенками, ретушью, контрастностью, резкостью, экспозицией, выделением тени, засвечиванием и прочими моментами. Также доступно огромное количество эффектов, позволяющих мгновенно преобразовать всю картинку, создать ее новое видение. Доступны надписи, автоматическое и ручное улучшение, быстрая замена фона и другие интересные функции.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
25.04.2020, 08:54
В Карелии у 11-летнего ребенка обнаружен коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 1
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 4
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»