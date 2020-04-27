Фоторедактор – удобный помощник в получении идеальных снимков

Для многих людей фотография является не просто досуговым развлечением, а самым настоящим хобби.

При этом к искусству отображения на снимках окружающего мира здесь часто примешивается и желание поработать над полученными изображениями с помощью специальных инструментов. Последние позволяют что-то подкорректировать, что-то убрать, а что-то и добавить, благодаря чему в целом получается идеальная, с точки зрения конкретного человека, картинка. И здесь на выручку приходят такие продукты, как профессиональный редактор фото ФотоМАСТЕР, способные заинтересовать своими возможностями не только любителей, но и опытных представителей сферы. Широкий функционал позволяет обрабатывать любые природные и искусственно созданные объекты, животных, лица людей и многое другое.

Для полноценного использования профессионального помощника достаточно скачать его к себе на компьютер: предусмотрена совместимость со всеми версиями Windows. Но также подобное предложение можно сразу приобрести себе в личное пользование на приемлемых условиях. Продукт отличается интуитивно понятным интерфейсом, благодаря чему справиться с ним способен даже начинающий фотограф, неопытный в деле использования таких вспомогательных инструментов. Предварительно можно на сайте редактора пройти небольшой инструктаж, позволяющий узнать обо всех базовых опциях. С деталями работы удастся самостоятельно разобраться на практике, выделив на это немного своего времени. При наличии должной сноровки даже достаточно сложная обработка одного снимка будет в будущем занимать лишь несколько минут, а при использовании автоматических настроек лишь несколько секунд.

Для начала работы непосредственно с каким-либо снимком следует сначала открыть его в редакторе, а затем выбрать направление, в котором предстоит работа. Все базовые кнопки видны сразу на экране, а при переходе внутрь них открывается очень широкое разнообразие инструментов, буквально под любые задачи. Здесь можно очень точно настраивать геометрию изображения, работать с оттенками, ретушью, контрастностью, резкостью, экспозицией, выделением тени, засвечиванием и прочими моментами. Также доступно огромное количество эффектов, позволяющих мгновенно преобразовать всю картинку, создать ее новое видение. Доступны надписи, автоматическое и ручное улучшение, быстрая замена фона и другие интересные функции.

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