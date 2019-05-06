ФСБ анонимно выясняет у граждан, насколько эффективно борются с коррупцией

Федеральная служба безопасности запустила на своем сайте анонимный опрос граждан об эффективности антикоррупционных мер.

Основная часть опроса состоит из 12 вопросов, часть из которых имеют более одного варианта ответа. В частности, опросом предлагается оценить уровень коррупции в различных сферах (здравоохранение, образование, ЖКХ, госуслуги, правоохранительная система и прочее), а также оценить уровень доверия к борющимся с коррупцией госорганам, среди которых Генпрокуратура, МВД, СК, ФСБ, ФСИН и другие, сообщает РИА Новости.

Во второй части опроса граждане должны предоставить краткие данные о себе, в частности, пол, возраст, образование, семейное положение и уровень достатка.