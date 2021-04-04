ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию

Петрозаводчанин предоставил в налоговую службу "липовые" документы, чтобы переоформить на себя фирму.

УФСБ России по Карелии выявлено экономическое преступление со стороны жителя Петрозаводска, сообщили в ведомстве. Мужчина предоставил в инспекцию федеральной налоговой службы сведения о себе, как о руководителе коммерческой организации, фактически таковым не являясь, с целью получения вознаграждения. Петрозаводчанин, решившийся на фальсификацию сведений для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по незаконному использованию документов для образования юрлица.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу.