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ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию

Новости. Общество
10:40, 05 Апреля 2021
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Петрозаводчанин предоставил в налоговую службу "липовые" документы, чтобы переоформить на себя фирму.

УФСБ России по Карелии выявлено экономическое преступление со стороны жителя Петрозаводска, сообщили в ведомстве. Мужчина предоставил в инспекцию федеральной налоговой службы сведения о себе, как о руководителе коммерческой организации, фактически таковым не являясь, с целью получения вознаграждения. Петрозаводчанин, решившийся на фальсификацию сведений для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по незаконному использованию документов для образования юрлица.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу.

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