ФСБ задержала трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Задержаны помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, а также глава управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника петербургского МВД Иван Абакумов.

Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями. По данным «Коммерасанта», следствие будет ходатайствовать о его аресте на два месяца. Вместе с ним фигурантами проходят глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника петербургского МВД Иван Абакумов, они также задержаны, сообщило МВД.

Следствие утверждает, что с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти приобрели на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество «в целях личного использования». По данным «Ъ», по требованию генералов деньги из фонда тратились на покупку для них недвижимости и автомобилей, а также содержание внештатных помощников.

Сегодня, 6 июля, следствие планирует предъявить Сергею Умнову обвинение и обратиться в Басманный райсуд с ходатайством о его аресте на два месяца, сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию.

Сотрудники московской Общественной наблюдательной комиссии посетили господина Умнова в изоляторе на Петровке, 38. «Умнов был задержан и доставлен в Москву... Виновным себя он не признает», — рассказали ТАСС в комиссии.