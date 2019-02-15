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Новости. Происшествия
09:49, 15 Февраля 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Фура прицепом задела ВАЗ на трассе в Карелии

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В Кондопожском районе Карелии грузовой автомобиль выехал на "встречку" и столкнулся с "жигулями", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 14 февраля, в Кондопожском районе в 12.21 на 76 км автодороги "Шуйская – Гирвас" 41-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при движении на повороте допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ.

В результате происшествия травмы получили два человека: 41-летний водитель ВАЗ, который был доставлен в лечебное учреждение, и его 34-летний пассажир, которому назначено амбулаторное лечение.

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