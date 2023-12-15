Страшное ДТП произошло в Приозерском районе Ленобласти.

Фура раздавила легковушку на границе Карелии

Страшное ДТП произошло в Приозерском районе Ленобласти.

Полиция проверяет обстоятельства смертельного ДТП на 143 километре дороги «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти, недалеко от границы с Карелией.

Как сообщили в паблике «ДТП И чп в ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ 24:00 Сосново», авария произошла в 16.00 вечера 17 декабря. Chevrolet Lacetti, водитель которого не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, где ее протаранил грузовик MAN с полуприцепом, которым управлял 50-летний мужчина.

После этого столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 56-летнего водителя.

На месте погибла 41-летняя водитель Lacetti. Как сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!», появилась информация, что погибшая — жительница Карелии. Ее 12-летнюю дочь, пассажира иномарки, увезли на скорой.