Фура сбила на трассе в Карелии автомобиль с пенсионеркой

В Лахденпохском районе фура врезалась в легковой автомобиль, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 16.30 на 222 км трассы "Сортавала" 45-летний водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом неправильно выбрал дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении "Иж".

В ДТП травмы получила 63-летняя водитель "Ижа", ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.