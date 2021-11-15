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Фура вылетела в кювет с трассы в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:21, 19 Декабря 2021
фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

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В Кондопожском районе огромный грузовик не удержался на трассе.

Видео последствий аварии с участием фуры появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». На видео грузовик находится на откосе, съехав с трассы.

Как нам уточнили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла сегодня, 19 декабря, на 597 километре трассы «Кола», в Кондопожском районе. Водитель грузовика марки DAF съехал в кювет. В аварии никто не пострадал. Уже к вечеру автомобиль вернули на трассы.

Напомним, ранее в Прионежском районе два автомобиля не поделили дорогу перед мостом.

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