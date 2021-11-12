Фургон протаранил кроссовер в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Ригачина выезжавший со двора УАЗ не пропустил китайский кроссовер.

В Петрозаводске в районе дома № 10 по улице Ригачина произошло столкновение двух автомобилей. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения компании Сампо. Видео было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария случилась сегодня, 27 декабря, в 14.54. Судя по видео, автомобиль УАЗ, выезжая со двора многоквартирного дома на улицу Ригачина, не пропустил кроссовер Geely, двигавшийся в сторону проспекта Александра Невского. Удар пришелся в левый бок легкового автомобиля.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.