Фургон протаранил легковушку на одной из магистралей Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на Первомайском проспекте.

Сегодня, 8 июня, в 10.55 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московская произошло ДТП, попавшее на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На Первомайском проспекте легковой автомобиль остановился перед светофором, и в это время сзади в него врезался фургон. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее в Петрозаводске ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал под машину.