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Фургон протаранил легковушку на одной из магистралей Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:06, 08 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Авария с участием двух автомобилей произошла на Первомайском проспекте.

Сегодня, 8 июня, в 10.55 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московская произошло ДТП, попавшее на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На Первомайском проспекте легковой автомобиль остановился перед светофором, и в это время сзади в него врезался фургон. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее в Петрозаводске ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал под машину.

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