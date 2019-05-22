Футболистки из Петрозаводска сразятся в финале Всероссийских соревнований

Юные петрозаводские футболистки сыграют в финале XI летней Спартакиады учащихся в Саранске, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Этап XI Летней Спартакиады учащихся России по футболу среди команд девушек 2002-2003 годов рождения прошел в Пскове. Нашу республику представляла команда, в составе которой выступали футболистки из Петрозаводска, Кеми и Сегежи.

Сборная Карелии выиграла четыре игры их четырех. Впервые за долгое время наша республика стала победителем межрегионального футбольного этапа СЗФО.

Финал Спартакиады пройдет 22-30 июля в Саранске.