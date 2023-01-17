Гадалка с опытом работы в мессенджере лишила жительницу Карелии миллиона рублей

Жительница Пудожа решила избавиться от жизненных проблем, но в итоге лишилась крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя горожанка.

Женщина рассказала полицейским, что в последнее время на неё обрушилась череда неприятностей. Она решила обратиться за помощью к «родовой гадалке», страницу которой случайно нашла в социальной сети.



Целительница сообщила ей, что проживает в Москве, но готова помочь. С клиенткой она общалась в мессенджере, там же периодически просила оплатить «магические» услуги.



Жительница Пудожа платила сначала из собственных накоплений, затем взяла кредит в банке. За десять дней она перечислила 1 050 000 рублей, однако никаких существенных изменений в своей жизни так и не заметила.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.