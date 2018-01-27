Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
09:37, 27 Января 2018

Гай Германика плакала и писала стихи, снимая в Карелии фильм

По теме

Дмитрий Новиков хочет написать книгу про 1990-е
25.01.18 16:06
Музей-заповедник "Кижи" представил свой туристический потенциал в Китае
25.01.18 09:08
Масленица с музеем "Кижи"
24.01.18 16:53
Все новости
Загрузка...

Известный режиссер Валерия Гай Германика поделилась своими страданиями в стихах, рассказывая о съемках в Карелии новой киноленты.

На юге Карелии знаменитый режиссер Валерия Гай Германика снимала фильм "Мысленный волк". О своих переживаниях она написала на своей странице в "Инстаграме": "Снимала киноленту в Карелии, страдала/плакала и написала стихотворение".

в яме заснеженный волк
или это меня откопали
или прыгать в застывший песок
или это кино в киноблог
беспристрастные как гинекологи
реквизиторы ходят толпами
дайте в аптеке что-нибудь
без рецепта
режиссеру в слезах
там где сердце-везде все отпето
суеверные операторы
не снимают отдельными кадрами
да и масштаб не тот.
растворите в слезах режиссеру
аспирин или парацетамолу
полюбите его или это
опять пересъем...

Напомним, сцены для своего нового фильма под названием "Мысленный волк" по сценарию Юрия Арабова ("Скорбное бесчувствие", "Господин оформитель", "Монах и бес") эпатажный режиссер Валерия Гай Германика снимала на юге Карелии осенью 2017 года. Лента, которую создатели позиционируют как "духовное кино", расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли в картине играют народная артистка РФ Ксения Раппопорт, уже снимавшаяся "по Арабову" - в драме Серебренникова "Юрьев день", и Агния Кузнецова ("Груз 200", "Морфий" Балабанова, "Все умрут, а я останусь" Германики).

По теме

Дмитрий Новиков хочет написать книгу про 1990-е
25.01.18 16:06
Музей-заповедник "Кижи" представил свой туристический потенциал в Китае
25.01.18 09:08
Масленица с музеем "Кижи"
24.01.18 16:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-27 14:48:39
Детство тяжелое было у неё и "вывихи" сознания присутствуют. "Сочинять надо не то, что хочется, а что требуется (социалистическому) отечеству"
Доктор Лень
2018-01-27 12:08:04
Как говорил В. Потиевский: Поэзия - вещь субъективная.
В данном случае так себе "субъективная вещь".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
20.01.2018, 10:19
Драка с поножовщиной произошла в баре в центре Петрозаводска
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
21.01.2018, 13:40
ВИДЕО: Появились кадры с места массового столкновения автомобилей на трассе в Карелии

Аналитика

24.01.2018 16:45
Обществоведение
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
"А вот политику я не помню" 1
22.01.2018 16:19
Почти журналист Парфенчиков 12
17.01.2018 14:25
"Такой Лидер у нашей страны есть" 12
17.01.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2018 09:17
Без политики
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
А мы тут землей управляем!.. 2
19.01.2018 10:14
Опыты над чиновниками: можно ли остановить монстра 3
17.01.2018 09:43
архив чтиво

Медиа

Горбольница: какие изменения произошли за последнее время в Петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи и чего ждать в будущем. Рассказывает Никита Власов
25.01.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»