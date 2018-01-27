Гай Германика плакала и писала стихи, снимая в Карелии фильм

Известный режиссер Валерия Гай Германика поделилась своими страданиями в стихах, рассказывая о съемках в Карелии новой киноленты.

На юге Карелии знаменитый режиссер Валерия Гай Германика снимала фильм "Мысленный волк". О своих переживаниях она написала на своей странице в "Инстаграме": "Снимала киноленту в Карелии, страдала/плакала и написала стихотворение".

в яме заснеженный волк

или это меня откопали

или прыгать в застывший песок

или это кино в киноблог

беспристрастные как гинекологи

реквизиторы ходят толпами

дайте в аптеке что-нибудь

без рецепта

режиссеру в слезах

там где сердце-везде все отпето

суеверные операторы

не снимают отдельными кадрами

да и масштаб не тот.

растворите в слезах режиссеру

аспирин или парацетамолу

полюбите его или это

опять пересъем...

Напомним, сцены для своего нового фильма под названием "Мысленный волк" по сценарию Юрия Арабова ("Скорбное бесчувствие", "Господин оформитель", "Монах и бес") эпатажный режиссер Валерия Гай Германика снимала на юге Карелии осенью 2017 года. Лента, которую создатели позиционируют как "духовное кино", расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли в картине играют народная артистка РФ Ксения Раппопорт, уже снимавшаяся "по Арабову" - в драме Серебренникова "Юрьев день", и Агния Кузнецова ("Груз 200", "Морфий" Балабанова, "Все умрут, а я останусь" Германики).