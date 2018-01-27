Гай Германика плакала и писала стихи, снимая в Карелии фильм

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Известный режиссер Валерия Гай Германика поделилась своими страданиями в стихах, рассказывая о съемках в Карелии новой киноленты.
На юге Карелии знаменитый режиссер Валерия Гай Германика снимала фильм "Мысленный волк". О своих переживаниях она написала на своей странице в "Инстаграме": "Снимала киноленту в Карелии, страдала/плакала и написала стихотворение".
в яме заснеженный волк
или это меня откопали
или прыгать в застывший песок
или это кино в киноблог
беспристрастные как гинекологи
реквизиторы ходят толпами
дайте в аптеке что-нибудь
без рецепта
режиссеру в слезах
там где сердце-везде все отпето
суеверные операторы
не снимают отдельными кадрами
да и масштаб не тот.
растворите в слезах режиссеру
аспирин или парацетамолу
полюбите его или это
опять пересъем...
Напомним, сцены для своего нового фильма под названием "Мысленный волк" по сценарию Юрия Арабова ("Скорбное бесчувствие", "Господин оформитель", "Монах и бес") эпатажный режиссер Валерия Гай Германика снимала на юге Карелии осенью 2017 года. Лента, которую создатели позиционируют как "духовное кино", расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли в картине играют народная артистка РФ Ксения Раппопорт, уже снимавшаяся "по Арабову" - в драме Серебренникова "Юрьев день", и Агния Кузнецова ("Груз 200", "Морфий" Балабанова, "Все умрут, а я останусь" Германики).
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