Галина Гореликова: "Монтаж оборудования пищеблока школы №55 в Петрозаводске должен проводиться в три смены"

Под руководством председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галины Гореликовой состоялось очередное заседание регионального штаба по подготовке новой школы №55 в Петрозаводске к открытию.

В совещании также приняли участие заместитель министра образования республики Андрей Шевяков, заместитель главы Петрозаводска Наталья Кармазина, руководители школы Римма Ермоленко и подрядной организации Борис Жадановский, представители министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии и регионального Управления капитального строительства. Участники рабочей встречи осмотрели тепловой пункт, водомерный узел и обсудили подготовку учебного заведения к началу отопительного сезона. Кроме того, стороны проверили оснащение пищеблока и работу вентиляционной системы, которая в настоящее время проходит пуско-наладку.





На сегодня система теплоснабжения школы полностью готова к подаче тепла, подготовлены проекты договоров с ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями. Подписание договоров запланировано к 15 сентября. К концу месяца ожидается заключение договора на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.





Особое внимание в ходе работы было уделено подготовке пищеблока и столовой. Галина Гореликова подчеркнула, что на сегодня это одна из ключевых задач для дальнейшего получения учебным заведением заключения на ведение образовательной деятельности. Участники встречи осмотрели горячий, холодный, овощной и другие цеха, холодильную камеру и кладовые. В пищеблоках осуществляется поэтапный монтаж оборудования с подведением необходимых коммуникаций и освещения. Также ожидается поставка дополнительного оборудования. Галина Гореликова обратила внимание на важность соблюдения графиков поставки и сроков окончательной сдачи пищеблока и предложила производить монтаж оборудования в 3 смены.





Помимо этого, стороны обсудили монтаж пожарной сигнализации, гардероба для среднего и старшего звена, сборку мебели и оснащение рабочих мест учителей и методистов, закупку учебного оборудования и уборку помещений.