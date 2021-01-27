Галина Гореликова: внедрение системы питания в формате шведского стола в школах Карелии может начаться с Сортавальского района

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова считает, что в школах Карелии может быть внедрено питание по системе шведского стола.

Такое предложение поступило от одного из директоров Сортавальской школы в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалась тема организации питания. Руководитель образовательного учреждения сказал, что сейчас какие-то блюда детям не нравятся, поэтому образуется много пищевых отходов. Шведский стол мог бы решить эту проблему.

"Форму предоставления питания – традиционная или шведский стол – вы можете выбирать сами. Родители вправе проголосовать за это", – отметила Галина Гореликова.

По мнению парламентария, Сортавальский район может стать пилотной территорией в республике по внедрению системы шведского стола в школах, так как имеет тесные связи с населенными пунктами Финляндии, где такая модель популярна у учеников.

Напомним, председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике в рамках рабочей поездки посещает школы в Приладожье и обсуждает с представителями районных администраций вопросы организации качественного бесплатного горячего питания в младших классах.