Гарантийный ремонт дорог Петрозаводска "заморожен" из-за судебной тяжбы

Судебное разбирательство между администрацией Петрозаводска и компанией "Ремстройкомплект" заблокировало возможность ремонта разбитых городских автодорог на неопределенный срок.

Дороги Петрозаводска, которые были отремонтированы компанией "Ремстройкомплект" и затем пришли в негодность, в ближайшее время не будут отремонтированы. До завершения суда между администрацией и подрядчиком разбитые трассы, которые служат своего рода доказательством вины "Ремстройкомплекта", будут оставлены в неудовлетворительном виде.

Об этом заявила заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова в беседе с корреспондентом интернет-издания "Вести Карелии".

В общей сложности "заморожен" гарантийный ремонт примерно 50 дорог в разных частях Петрозаводска. В частности, речь идет о Суоярвском шоссе, трассах на ул. Ленинградской, ул. Мурманской, ул. Университетской, и так далее.

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