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Новости. Общество
16:42, 07 Мая 2018

Гарантийный ремонт дорог Петрозаводска "заморожен" из-за судебной тяжбы

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Судебное разбирательство между администрацией Петрозаводска и компанией "Ремстройкомплект" заблокировало возможность ремонта разбитых городских автодорог на неопределенный срок.

Дороги Петрозаводска, которые были отремонтированы компанией "Ремстройкомплект" и затем пришли в негодность, в ближайшее время не будут отремонтированы. До завершения суда между администрацией и подрядчиком разбитые трассы, которые служат своего рода доказательством вины "Ремстройкомплекта", будут оставлены в неудовлетворительном виде.

Об этом заявила заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова в беседе с корреспондентом интернет-издания "Вести Карелии".

В общей сложности "заморожен" гарантийный ремонт примерно 50 дорог в разных частях Петрозаводска. В частности, речь идет о Суоярвском шоссе, трассах на ул. Ленинградской, ул. Мурманской, ул. Университетской, и так далее.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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sherhan2
2018-05-07 17:30:44
В лучших традициях администрации города! Всё верно. Работы начнутся в сентябре."крепкие хозяйственники" жгут! Браво.
бармалей
2018-05-07 16:47:04
Что за бред? Ладно Мизинкова - образование не то, учительница..... но ведь целое юр.управление есть.. куча юристов... там что, ГК РФ в глаза не видели????
Кузнецов
2018-05-07 17:29:23
бармалей, юр.управление это всего лишь коллектив граждан с синими дипломами (не все) юр.фака...
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