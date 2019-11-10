Гараж сгорел в поселке Карелии

В Пряже сгорел гараж, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 9 ноября, в 13.32 шесть человек из пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частном гараже по адресу: поселок Пряжа, ул. Заречная, у дома №30.

В 14.00 пожар ликвидирован.