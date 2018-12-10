Гаражный бокс сгорел в Петрозаводске

Пожар в гаражном боксе произошел в воскресенье на улице Петрова, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.57 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе на ул. Петрова, 13.

В результате помещение бокса сгорело полностью на площади 18 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.