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Гармаш и ДиДюЛя приедут на Международный фестиваль искусств в город горняков в Карелии

Новости. Культура
11:51, 17 Мая 2021
фото: © АО «Карельский окатыш»
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В Костомукше пройдет Международный фестиваль искусств, на который приедут Народный артист России Сергей Гармаш и гитарист-виртуоз ДиДюЛя.

Международный фестиваль искусств, ранее Международный камерный фестиваль, пройдет в Костомукше с 6 по 10 июля в 33-й раз. Его поддержит градообразующее предприятие «Карельский окатыш», сообщается на сайте правительства.

Откроется фестиваль 6 июля на главной площади города трюковым интерактивным представлением уличного театра клоунады «Высокие братья & Tall Brothers» из Москвы.  Вечером этого же дня в культурно-спортивном центре «Дружба» пройдет творческий вечер Народного артиста России Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие». Артист поделится воспоминаниями о многочисленных ролях в кино и театре, работе с известными режиссерами, а также ответит на вопросы зрителей.

На следующий день, 7 июля, на сцену выйдет гитарист-виртуоз ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра. Помимо уже известных произведений слушателей ожидают новые мелодии.

8 июля на фестивале выступит вокальная группа «Бэйс». Мужское трио совмещает классику и кроссовер, патриотические песни, романсы под гитару, поп, рок и джаз, 9 июля - коллектив RockCellos, исполняющий на виолончелях всемирно известные хиты- композиции Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, Queen, Prodigy и других.

Завершится фестиваль вечером балета. Московский государственный академический  театр «Русский Балет» представит балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро».

«В 2020 году из-за пандемии мы были вынуждены отказаться от проведения Международного фестиваля искусств в Костомукше, чтобы избежать риска распространения коронавируса.  Я очень рад, что сегодня мы можем вернуться к традиции проведения фестиваля, которая насчитывает более 30 лет. В этом году команда организаторов постаралась сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый зритель смог выбрать то, что ему по душе, – отметил генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.

Ранее сообщалось, фестиваль современной хореографии Nord Dance пройдет в Петрозаводске в июне.

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