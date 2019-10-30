Гастербайтеров-нелегалов поймали на стройобъекте в Петрозаводске

Полиция провела рейд по строительным объектам города, сообщили в МВД Карелии.

Во время рейда полицейские выявили 2 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов на строительстве одного из зданий.



В настоящее время они привлечены к административной ответственности. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.

В настоящее время ведется работа по привлечению к административной ответственности работодателей, использовавших труд нелегалов.