Гастербайтеров-нелегалов поймали на стройобъекте в Петрозаводске

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Полиция провела рейд по строительным объектам города, сообщили в МВД Карелии.
Во время рейда полицейские выявили 2 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов на строительстве одного из зданий.
В настоящее время они привлечены к административной ответственности. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
В настоящее время ведется работа по привлечению к административной ответственности работодателей, использовавших труд нелегалов.
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