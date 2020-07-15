Гастролер "обнес" магазин в поселке Карелии

В Питкярантском районе заезжий мужчина совершил кражу из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В июне в дежурную часть полиуции по Питкярантскому району поступило заявление от представителя сетевого магазина, расположенного в одном из поселков. Из торгового зала пропали предметы бытовой химии на сумму более 3,5 тысяч рублей.

В раскрытии кражи сотрудникам уголовного розыска помогла запись камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказался 36-летний петрозаводчанин, на счету которого это не единственное имущественное преступление. Установлено, что в поселке мужчина оказался проездом. Он зашел в местный магазин и уже привычным для себя способом вынес товары. Затем уехал домой.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.