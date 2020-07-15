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Гастролер "обнес" магазин в поселке Карелии

Новости. Криминал
09:27, 16 Июля 2020
фото: © getty images
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В Питкярантском районе заезжий мужчина совершил кражу из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В июне в дежурную часть полиуции по Питкярантскому району поступило заявление от представителя сетевого магазина, расположенного в одном из поселков. Из торгового зала пропали предметы бытовой химии на сумму более 3,5 тысяч рублей.

В раскрытии кражи сотрудникам уголовного розыска помогла запись камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказался 36-летний петрозаводчанин, на счету которого это не единственное имущественное преступление. Установлено, что в поселке мужчина оказался проездом. Он зашел в местный магазин и уже привычным для себя способом вынес товары. Затем уехал домой.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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