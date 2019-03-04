Гастрономический конкурс "Ай да блин!" пройдет в Петрозаводске

Повара-любители и профессионалы могут до 5 марта подать заявку на участие в кулинарном поединке, который пройдет в столице Карелии в рамках народного гуляния "Широкая Масленица".

Как рассказали в городском Доме кульутры, гастрономический конкурс пройдет 10 марта на пл. Кирова с 12.30 до 14.00 в импровизированном "Блинном дворике" - это специально оборудованное место с костровищем и приспособлением для размещения сковороды.

"Мы поставим столы, снабдим вас углем, емкостями для замешивания теста, а также каждому будет выдан набор продуктов: мука, вода, соль, сахарный песок, молоко, подсолнечное масло. Иным необходимым поварским инвентарем и посудой, продуктами и ингредиентами участники обеспечивают себя самостоятельно", – отмечают организаторы конкурса.

На изготовление блинов дается ровно час времени, далее начнет работу жюри, которое оценит выпечку по следующим критериям: высота горки испеченных блинов; оригинальность рецептуры, технология приготовления; внешний вид и подача.

До 5 марта заявки принимаются по адресу: пр.Ленина, 38 или присылаются по электронной почте: domprima@onego.ru,=. телефон для справок: 8-911-414-67-64, 76-21-22.