Газель и Kia столкнулись на трассе "Кола" в Карелии

ДТП с участием грузового фургона "Газель" и легковушки Kia Rio произошло в понедельник в Олонецком районе республики, никто не пострадал.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился утром на 314 км автодороги в районе населенного пункта Торосозеро.

"В аварии никто не пострадал. Женщине-водителю Kia Rio на месте была оказана разовая медицинская помощь", - сказали в Госавтоинспекции.