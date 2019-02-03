Газопровод угрожает национальному парку "Ладожские шхеры" в Карелии

Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом.

В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Судя по официальному сообщению республиканского правительства об этой встрече, одной из тем разговора губернатора с федеральным министром стала разработка положения о национальном парке "Ладожские шхеры".

Парк появился в Карелии под занавес Года экологии, однако подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым постановление о создании в Северном Приладожье особо охраняемой природной территории мало что изменило в судьбе ладожских шхер. Уникальный уголок Карелии до сих пор остается без этой самой "особой охраны", потому что федеральные власти не могли за год определить, кто будет за нее отвечать.

Подробности- в материале Валерия Поташова.